Doğu Guta’da Katliam Üstüne Katliam

HAKSÖZ-HABER

Esed rejimi Şam kırsalındaki Doğu Guta bölgesini abluka altında tutmaya devam ediyor.

Abluka altında tutmakla da yetinmeyen Beşşar Esed rejimi hava saldırılarıyla topyekûn yok etme operasyonlarını sürdürüyor. Son saldırılarda 17 kişi katledildi. Aralarında çok sayıda çocuk var.

Anneleriyle Birlikte 3 Çocuk da Katledildi

Katledilen 17 kişinin 5’i çocuk. 8 kişi Doğu Guta bölgesi içindeki Duma’da, 3’er kişi ise Haresta ve Arbin’de katledildi. Duma’daki saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi ise yaralılara müdahale eden ve Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma aktivistlerinden.

Öte yandan Duma’da ölen 3 çocuğun aynı aileden olduğu ve saldırıda anneleriyle birlikte can verdikleri bildirildi. Çocukların adlarının Sema, Lina ve Layan olduğu öğrenildi.

Ateşkes Sadece Sözde

Rejimin beş yıldır kuşatma altında tuttuğu ve bir dönem kimyasal gazlı saldırıyla gündeme gelen Doğu Guta’da son üç haftada en az 70 sivil hayatını kaybetti.

Bu bölge, Astana anlaşmaları çerçevesinde “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.