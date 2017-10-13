“Doğu Guta’da Abluka İnanılmaz Hâl Aldı”

Direnişçiler tarafından oluşturulan Doğu Guta İnsani Yardım Koordinasyon Komitesi’nin yetkilisi Emin Muhammed Saur, “İnsanlığa, insani yardım kuruluşlarına ve bütün dünyaya yardım çağrısı yapıyoruz. Abluka artık çok sertleşti. İnanılmaz bir hâl aldı. Gıda, ilaç, akaryakıt ve hiçbir temel ihtiyaç maddesi kalmadı.” dedi.

Doğu Guta’da yaklaşık olarak 400 bin kişinin yaşadığını belirten Saur, “Şu an ablukanın en yoğununu yaşıyoruz. Sizden bir an önce müdahale etmenizi istiyoruz. Allah sizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Şam kentinin doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesindeki yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın bir süredir Beşşar Esed rejimi tarafından abluka altında tutuluyor.

Rejimin saldırılarında birçok sağlık merkezi ve ilaç deposu kullanılamaz hâle geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında Doğu Guta’yı dört “çatışmasızlık bölgesinden” biri olarak ilan etmişti.

Rusya, 22 Temmuz’da Doğu Guta’da “ateşkesin” yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.