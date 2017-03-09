Direnişçiler Şam’da Esed Güçlerine Ait İki Tankı İmha Etti!

»Ana Sayfa»Suriye
09.03.2017 11:16
Direnişçiler Şam’da Esed Güçlerine Ait İki Tankı İmha Etti!
Suriye’nin Şam kentinde Esed güçlerine ait iki tankın direnişçiler tarafından imha edildiği bildirildi.

Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direnişçilerden Esed güçlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara dâir haberler gelmeye devam ediyor.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Şam’ın Berzah ve Hareste bölgelerinde direnişçiler, Esed güçlerine ait iki tankı imha etti.

Söz konusu operasyonda, tankın içindeki Esed güçlerine bağlı mürettabatın da öldürüldüğü kaydedildi.

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