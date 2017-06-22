Direnişçiler Şam’da 25 Esed Askerini Öldürdü!

Suriye’de Şam’ın Cobar mahallesindeki Feylak er-Rahman’ın saha komutanlarından Ahmed Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Beşşar Esed güçleri 3 günden bu yana Cobar mahallesine yoğun bir şekilde saldırıyor. Bugün mahallenin çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.” dedi.

Esed güçlerinin mahalleye Taybe, Menşura ile Abbasiyin garajları bölgesinden saldırmaya başladığının altını çizen Ubeyde, “Esed güçleri üç gün boyunca mahalleye 400’den fazla havan topuyla saldırdı. Mahalle 40’tan fazla hava saldırısına maruz kaldı. Cobar çevresindeki çatışmalarda Feylek er-Rahman’a ait birlikler 25 rejim askerini öldürdü. Bir tankı da imha etti.” şeklinde konuştu.

Direnişçilerin Cobar’da kazdıkları tünel ve evlerin çatılarından Esed güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü belirten Ubeyde, “Cobar’da Esed güçlerine büyük zayiat verdiğimiz gibi saldırılarını da önledik. Esed, Cobar’ı almak için tüm gücüyle mahalleye saldırıyor.” sözlerine yer verdi.

Şam’ın doğusunda yer alan Cobar mahallesi, uzun zamandan beri Esed ve işbirlikçileri tarafından gerçekleştirilen saldırılara maruz kalıyor.