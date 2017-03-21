Direnişçiler Kalemun’da IŞİD’e Karşı 12 Kilometre İlerleme Sağladı

Suriye’de direnişçilerle IŞİD arasındaki çatışmalar Kalemun bölgesinde artmaya başladı.

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, Suriye’de, Şam kırsalında bulunan Kalemun civarında faaliyet gösteren direnişçiler, IŞİD ile girdikleri şiddetli çatışmalar sonucunda 12 kilometre ilerleme sağladı ve stratejik tepeleri kontrol altına aldı.

Hem Ceyşu’l-İslâm hem de Feylak eş-Şam gruplarının medya kaynaklarına göre, batı dağları ve Nakab dağında kontrol sağlanırken, diğer bölgelerde operasyonlar, IŞİD gruplarının geri çekilmeleri ile beraber devam ediyor.

IŞİD, bu bölgeleri geçen yıllarda düzenlediği ani saldırılarla ele geçirmişti.

Doğu Kalemun’da direnişçilerin ilerlemesinden sonraki durum yaklaşık olarak şöyle: