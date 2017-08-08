Devleti Kemalizmin, Siyaseti Bahçeli’nin İnhisarına Terk Etmek

MHP’nin AK Parti söylem ve politikaları üzerindeki yönlendirici etkisine birçok örnek veren Kenan Alpay’ın konuyla ilgili bazı değerlendirmeleri şöyle:

“Devlet Bahçeli gerek 15 Temmuz darbesine karşı gerekse 16 Nisan referandumuna ilişkin verdiği destek karşılığında AK Parti’yi siyasal-ideolojik alanda rehin tutmaya soyunmuş durumda. Dönem itibariyle Kemalist ideolojiyi halkın siyasal temsilcilerine karşı koruma kollama misyonu ulusalcıların liderliğinden milliyetçilerin liderliğine geçmiş durumda. Ulusalcı CHP’nin temsil ettiği oy potansiyeli her ne kadar milliyetçi MHP’nin temsil ettiği oy potansiyelinden daha fazlaysa da içeride ve dışarıda oluşan dengeler Hükümeti MHP’nin desteğine mecbur kılıyor. MHP ise bu mecburiyet durumundan maksimum faydayı elde etmek için tüm şartları zorluyor…

Kemalist ideoloji ve pratikleri tartışmayı anayasal suç addeden, sapkın görüş ilan edip tımarhane veya hapishane yolunu gösterenler yine yarış halindeler. Yanlış, ürkek ve arkası getirilemeyecek hamleler sadece Kemalizmi güçlendirir, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlarını şımartıp cesaretlendirir. Kültürü, eğitimi, ideolojisi ve sembolleriyle devleti Kemalizmin, siyaseti Devlet Bahçeli’nin inhisarına (tekeline) terk ederek yeni Türkiye’yi kurmak mümkün olmaz. Bahçeli ve MHP’sine verilen destek sadece belki Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i zayıflatıyor olabilir ama aynı düzeyde AK Parti karşısında Kemalizmi kesinlikle cesaretlendirip tahkim ediyor.”

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