Dera'ya Endişeli Dönüş

Rejim, 3 Haziran'dan bu yana "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Dera'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyordu.

Nüfusu iç savaştan önce yaklaşık 500 bin olan Dera il merkezinde, halihazırda yaklaşık 15 bin kişi yaşıyor.

Neredeyse tamamı yıkılan kentin sakinleri, kırsaldaki arazilere kurdukları çadırlara sığınmak zorunda kalmıştı.

ABD, Rusya ve Ürdün'ün, Dera ve Kuneytra illeri için ilan ettiği ateşkesin 9 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından rejimin saldırıları büyük ölçüde azalınca kentte hayat normale dönmeye başladı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, enkaz temizleme çalışmalarını yürütürken, Deralılar da evlerine geri dönüyor.

"Kenti yeniden yaşanabilir hale getirmek"

Öte yandan, rejimin yoğun hava saldırılarına maruz kalan Dera Kampı ve Baraj Yolu mahallerinde sivil savunma ekiplerine ait iş makinelerinin yol çalışmalarına ve yıkıntıları temizlemeye devam ettiği gözlendi.

Dera sivil savunma merkezi sorumlusu Hasan el-Faruk bölgedeki çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivil savunma ekipleri, yerel meclislerle iş birliği içinde günlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Kenti yeniden yaşanabilir hale getirmek için evlerin molozlarını, yolları ve sokakları temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Faruk, "Son 6 ayda rejimin hava ve roket saldırılarında yüzlerce ev yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Altyapı yerle bir oldu. Kente elektrik ve su sağlanamıyor." şeklinde konuştu.

Sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sırasında zorluklar yaşadığını söyleyen Faruk, en büyük sorunun patlamamış bomba kalıntıları olduğunu dile getirdi.