Cuntanın Karanlığa Gömdüğü Cezayir'de Seçim Neyi Değiştirecek?

Yazısında Cezayir’de 4 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak seçimleri mercek altına alan Ahmet Varol, bir zamanlar sadece Müslümanlar arasında değil küresel ölçekte bir ilgiye mazhar olan bu ülkenin neden şimdi hiç gündem olamadığını sorguluyor.

Ahmet Varol’un yazısı şöyle:

Cezayir Seçimlere Hazırlanıyor

Bu sıralarda dünyada bir seçim atmosferi hâkim durumda. Türkiye’nin oldukça heyecanlı geçen referandumdan çıktığı sırada muhtelif ülkeler de seçime hazırlanıyor. Seçime hazırlanan ülkelerden biri de Cezayir. Bu ülkede 4 Mayıs 2017 tarihinde genel seçimler yapılacak.

Bir dönem Cezayir’deki seçimler sadece İslâm dünyasında değil bütün dünyada hareketliliğe ve heyecana neden oluyordu. Ancak artık o heyecan gözlemlenmiyor. Hatta Cezayir seçimleri çoğunlukla dünyadaki diğer gelişmelerin gölgesinde kalıyor. Çünkü ülkede cunta havası hâlâ devam ediyor. Henüz insanların iradelerini rahatça ortaya koyabildikleri, tercihlerinin siyasi iktidara yansımasını görebildikleri güven verici bir seçim ortamı oluşmuş değil.

Yönetimin seçimlerin şeffaf ve dürüst olacağına dair vaatlerde bulunmasına rağmen bazı muhalif partiler 4 Mayıs’ta yapılacak seçimleri boykot etme kararı vermiş durumda. Çünkü söz konusu partiler hükümetin bu konudaki vaatlerinin güven verici olmadığını düşünüyorlar.

Seçimleri boykot etme kararı veren partiler pürüzsüz demokrasiye geçilebilmesi için seçimlerin düzenlenmesi ve murakabesi konusunda bağımsız bir kurul oluşturulmasını istediklerini fakat bu isteklerinin nazarı dikkate alınmadığını, ihmal edildiğini onun yerine seçimlerin murakabesi için yüksek kurul oluşturulmasına dair bir yasa çıkarıldığını bunun da seçimlerin gözetimi konusunda yetkiyi tamamen mevcut yönetime verdiğini dolayısıyla yapılacak seçimlere güvenemeyeceklerini söylüyorlar.

Hükümetin bağımsız seçim kurulu oluşturulması yönündeki talepleri göz ardı etmesinden dolayı seçimleri boykot edecek partilerin liderleri tavırlarını ve gerekçelerini kamuoyuna açıkladılar.

Seçimi boykot eden partiler arasında yer alan Özgürlüklerin Öncüleri Partisi’nin resmî sözcüsü Ahmed Azimi seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Cezayir’in zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek Mayıs’ta yapılacak seçimlerin çözüm olamayacağını ancak hükümetle muhalefet arasında doğrudan bir diyalog başlatılmasının demokrasiye geçiş konusunda bir çözüm yolu olabileceğini söyledi. Azimi açıklamasında aynı zamanda seçimlerin dürüstçe olacağı konusunda hükümetin yaptığı vaatlerin hiçbir güvencesinin olmadığını ifade etti.

Fakat ülkedeki siyasi muhalefetin tümü de seçimi boykot etmiyor. Bazı siyasi partilerin liderleri hükümetin tutumunun seçimlerin dürüstlüğü konusunda şüphelere neden olduğunu düşünmekle beraber içeriden bir değişim gerçekleştirilmesi ümidiyle seçimlere katılacaklarını açıkladılar. İslâmî çizgideki partilerin ileri gelenleri de seçimlere katılma kararı verenler arasında yer aldı.

Seçimlere katılma kararı veren muhalefet partileri de seçimlerin dürüst olacağı beklentisi içinde değiller. Ancak sadece bir partinin veya birkaç partilik grubun boykot etmesinin durumu değiştirmeyeceğini, sonuca etki edemeyeceğini düşünüyorlar. Fakat tabii bu partilerin seçimlere iştirak etme kararı vermeleri bir yandan da seçimin geçerli sayılmasına ve muhalefetin de temsil edildiği bir seçim olarak yansıtılmasına imkân tanıyor.

Fakat seçimlere katılma kararı alan partiler, hükümeti ele geçirme beklentisi içinde olmasalar da parlamentoya girmek suretiyle değişimi içeriden gerçekleştirmeyi ümit ediyorlar.

Cezayir’deki Adalet ve Kalkınma Partisi seçime katılma kararı veren partiler arasında yer alıyor ve o da sadece bir partinin yahut küçük bir grubun boykot etmesinin sonucu etkilemeyeceğini, bundan önceki boykotlarından da bir sonuç elde edemediğini düşünüyor. Partinin ileri gelenleri 2007’deki yerel seçimleri boykot ettiklerini ancak hiçbir sonuç elde edemediklerini faturasını da yerel yönetimlerde hiçbir temsil hakkı elde edememekle ödediklerini söylüyorlar.

Yeni Akit