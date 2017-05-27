Cumhurbaşkanı Erdoğan: O Sözlerim Bahçeli'ye Değildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Brüksel dönüşünde beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin sözleri sorulan Erdoğan, "Burada ciddi bir yanlış anlama var" dedi.

YANLIŞ YÖNLENDİRİLDİ

Yolculuğu öncesi yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarının muhatabının Bahçeli olmadığını kaydeden Erdoğan, "Bana göre birileri Sayın Bahçeli’yi yanlış̧ yönlendirdi, yanılttılar gibi geliyor. Çünkü̈ ne benim ifadelerim içerisinde Bahçeli’nin adı geçiyor, ne de onunla ilgili orada en ufak bir ifade var" diye konuştu.

TWİT İŞLERİYLE UĞRAŞMAM

Eleştirilerinin CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, "Tam aksine, anamuhalefetin başındaki zatın birçok yanlışlarını pazara çıkaran bir cevap bu. Ona yönelik idi. Çünkü, şu anda ben partimin başındayım. Partimle ilgili herhalde bir cevap verme yetkim var. Bu konuda da, FETÖ’ye karşı bu denli kararlı bir duruş sergileyen, adeta savaş açmış birisi olarak, eğer partimizin içinde böyle birisi varsa, bunu bize tevsik edin, biz bunu bir dakika partimizde tutmayız, göndeririz. Ama kalkıp partimizle alakalı olmayan, İstanbul Belediye Başkanının damadıyla alakalı bir konu. Şimdi bir defa, onun partimizi siyasi temsil yetkisi var mı, yok. Öbür taraftan yargı onu denetimli serbestlikle bırakmış. Bu yargıyla alakalı bir konu. Onun üzerinden bir siyasi rant devşirme yoluna gitmek bizi üzer. Bu konuda da herhalde sessiz kalmamak gerekir. Ama maalesef, bu denli bu twitlerin atılmış olması doğru değil. Kaldı ki ben öyle twit işleriyle uğraşamam" ifadelerini kullandı.