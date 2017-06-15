CHP’den Provokatif Fotoğraf Paylaşımı

CHP'nin resmi Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılacak yürüyüş için afiş yayınlandı. Afişte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki asker fotoğrafları tartışmalara sebep oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı sonrası, "Yarın saat 11.00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. 'Adalet' yazacak üzerinde, adalet" ifadelerini kullanmıştı.