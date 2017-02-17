Bunlar da İçimizdeki Charlie Hebdolar!

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17.02.2017 12:03
Bunlar da İçimizdeki Charlie Hebdolar!
Peygamberleri bile gırgır-şamata malzemesi yapmaktan geri kalmayan Gırgır dergisi Charlie Hebdolaşmanın yerli bir örneği olma yolunda ilerliyor!

HAKSÖZ-HABER

Sözcü gazetesinin “hediyesi” olan Gırgır isimli sözde mizah dergisinin Hz. Musa (a) ile ilgili imza attığı rezalet Charlie Hebdo’yu aratmadı.

Dergide Seyfi Şahin imzasıyla yayınlanan karikatürde Hz. Musa’nın (a) Firavun’un esaretinden Allah’ın izniyle kurtardığı İsrailoğullarının Kızıldeniz’den geçişi gırgır konusu edilmiş. Kızıldeniz’i geçtikten sonra Hz. Musa’ya (a) atfedilen sözlerle adeta tekebbür abidesine bir peygamber (!) profili çizilmiş ve etrafındaki insanların ağzından ise hakaret dolu sözlere yer verilmiş.

İktibas etmekten hicap duyduğumuz Gırgır dergisinin bu seviyesiz ve alçakça karikatürü Charlie Hebdo’nun tipik bir yerli versiyonudur. Birilerinin İslami değerlerimizi yaşadığımız ülkede bile bu derece alçakça karikatürize etme cüretinde bulunabiliyor olması bir zillet karesidir.

Birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisi üzerine geri adım atıp özür dileyen bu yerli Charlie Hebdolara ilgili resmi birimler İslami değerlerin gırgır-şamata malzemesi yapılamayacağını anlatmak, gerekli cezayı vermek durumundadır.

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