Bulgaristan Seçimlerinde HÖH Geriledi, DOST Barajı Geçemedi

»Ana Sayfa»Dünya
27.03.2017 09:44
Bulgaristan Seçimlerinde HÖH Geriledi, DOST Barajı Geçemedi
Bulgaristan'da  genel seçimleri merkez sağdaki GERB partisi kazandı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu iki partiden Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8.9 oy alırken, seçime ilk kez katılan DOST yüzde 4'lük seçim barajını aşamadı.

Bulgaristan'da oyların yüzde 90'ı sayıldı, merkez sağ parti GERB seçimi kazandı, parti yüzde 32.5 oy aldı. Sosyalist Parti'nin oy oranı ise yüzde 26.8'de kaldı. Seçimin üçüncüsü yüzde 9.2 ile milliyetçi parti Birleşik Vatanseverler oldu. 

Ülkede bu seçime, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu iki parti katıldı. Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8.9 ile dördüncü parti olurken, DOST Partisi yüzde 2.8'de kaldı ve yüzde 4'lük seçim barajını aşamadı.

2014 yılında yapılan seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 14,8 oy oranıyla 240 sandalyeli mecliste 38 milletvekili kazanmıştı. Bulgaristan'ın üçüncü büyük siyasi gücü ve ülke siyasetinde kilit parti olmuştu. 

DOST Partisi, HÖH'ten ihraç edilen genel başkan Lütfi Mestan ve 4 milletvekili tarafından kurulmuştu.  

Yurtdışında oy kullananlara zorluklar

Bulgaristan dışında oy kullananlar bu seçimde bazı zorluklarla karşılaştı. Bu seçmenlerin çoğu da Türkiye'de yaşayanlar. Bundan önceki seçimde Türkiye genelinde 120 sandık kurulurken bu seçimde 30 sandık kuruldu. Sandık sayısının azalması nedeniyle sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu. 

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu ayrıca, AB üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara Kiril alfabesiyle sandık kurulu önünde dilekçe yazma zorunluluğu getirmişti.

Bazı ırkçı partilerin üyeleri de Türkiye sınırında gösteri yaparak Türkiye'den oy kullanmaya gidenleri engellemeye çalışmıştı.

Kaynak: Reuters, Al Jazeera, AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 13 Yaralı26 Mart 2017 Pazar 13:54
  • 28 Şubat Kafası Hâlâ Orduevlerinde!26 Mart 2017 Pazar 13:46
  • Belarus Yönetimi Protestolara Toplu Gözaltıyla Karşılık Verdi26 Mart 2017 Pazar 11:25
  • Türkiye Sorunlarını Almanya'ya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi26 Mart 2017 Pazar 02:04
  • ABD’ye Vize Başvurusu Yapana Sosyal Medya İncelemesi25 Mart 2017 Cumartesi 22:57
  • ENKS: 'Almanya'da PYD de Terör Listesine Alınmalı'25 Mart 2017 Cumartesi 22:46
  • 'Frankfurt'a da İstanbul'a da Aynı Güvenlik Tedbirini Uygulayacaksın'25 Mart 2017 Cumartesi 21:16
  • PKK’lılar İsviçre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hedef Gösterdi!25 Mart 2017 Cumartesi 19:31
  • Wikileaks, CIA’in iPhone’lara Sızdığını İddia Etti25 Mart 2017 Cumartesi 15:43
  • Almanya'dan Sonra İngiltere’den de Benzer FETÖ Açıklaması25 Mart 2017 Cumartesi 15:32
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim