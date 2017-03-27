Bulgaristan Seçimlerinde HÖH Geriledi, DOST Barajı Geçemedi
Bulgaristan'da oyların yüzde 90'ı sayıldı, merkez sağ parti GERB seçimi kazandı, parti yüzde 32.5 oy aldı. Sosyalist Parti'nin oy oranı ise yüzde 26.8'de kaldı. Seçimin üçüncüsü yüzde 9.2 ile milliyetçi parti Birleşik Vatanseverler oldu.
Ülkede bu seçime, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu iki parti katıldı. Haklar ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8.9 ile dördüncü parti olurken, DOST Partisi yüzde 2.8'de kaldı ve yüzde 4'lük seçim barajını aşamadı.
2014 yılında yapılan seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 14,8 oy oranıyla 240 sandalyeli mecliste 38 milletvekili kazanmıştı. Bulgaristan'ın üçüncü büyük siyasi gücü ve ülke siyasetinde kilit parti olmuştu.
DOST Partisi, HÖH'ten ihraç edilen genel başkan Lütfi Mestan ve 4 milletvekili tarafından kurulmuştu.
Yurtdışında oy kullananlara zorluklar
Bulgaristan dışında oy kullananlar bu seçimde bazı zorluklarla karşılaştı. Bu seçmenlerin çoğu da Türkiye'de yaşayanlar. Bundan önceki seçimde Türkiye genelinde 120 sandık kurulurken bu seçimde 30 sandık kuruldu. Sandık sayısının azalması nedeniyle sandıkların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu ayrıca, AB üyesi ülkeler dışında oy kullanacaklara Kiril alfabesiyle sandık kurulu önünde dilekçe yazma zorunluluğu getirmişti.
Bazı ırkçı partilerin üyeleri de Türkiye sınırında gösteri yaparak Türkiye'den oy kullanmaya gidenleri engellemeye çalışmıştı.
Kaynak: Reuters, Al Jazeera, AA
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