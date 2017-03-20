Bombardımandan Kurtulan İdamdan Kurtulamıyor!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Müdürü Fadl Abdulgani, Suriye’de bombardımanlardan kurtulanların, Esed rejimi tarafından tutuklanıp idam edildiklerini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) Müdürü Fadl Abdulgani Suriye’deki son duruma dair yaptığı değerlendirmede, Suriye’deki ateşkes anlaşmasından sonra bombardımanların azaldığını ancak tamamen bitmediğini ifade etti.

“Rusya Saldırıları Tamamen Durmadı”

AA’da yer alan habere göre, Suriye’deki ateşkes anlaşmasını sadece Beşşar Esed rejiminin değil, ateşkesi sağlaması gereken taraflardan biri olan Rusya’nın da ihlâl ettiğini belirten Abdulgani, “Türkiye’nin çabaları sonucu Rusya saldırılarında belirgin bir düşüş oldu ancak tamamen durmadı.” dedi.

Esed ve işbirlikçileri tarafından ateşkes ihlâlleri yapıldığının açıkça görüldüğünü ve Esed rejimi tarafından direnişçilere işkence edildiğini söyleyen Abdulgani, işkence sonucu katledilenlerin gizlendiğini aktardı.

“İdam Kararları Uluslararası Hukuka Aykırı”

Mahkemelerde kanunlara aykırı olarak idam edilecek kişiler için birkaç dakika içerisinde karar alındığını aktaran Abdulgani, söz konusu idam kararlarının uluslararası hukuk ve kararlara ters düştüğünün altını çizdi.