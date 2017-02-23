BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler, Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın kıtlık ile karşı karşı karşıya olduğunu belirterek, 4,4 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında kıtlık ilan edilen Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de yaşanan insani krizlere dikkati çekti.

Aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalan milyonlarca insanın ölümün eşiğinde olduğunu, hastalıklara ve salgınlara karşı savunmasız kaldığını ifade eden Guterres,"Hayvanlarını yiyecek için öldürmek zorunda kalıyorlar, gelecek yıl tohum için sakladıkları tahılları tüketiyorlar." dedi.

"20 milyondan fazla insan kıtlık ile karşı karşıya"

Guterres, "Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan kıtlık ile karşı karşıya. Büyük bir felaketi önlemek için mart ayı sonuna kadar 4,.4 milyar dolara ihtiyacımız var... Çok sayıda çocuğun öldüğünü gördükten sonra yardımların geldiğini görmek istemiyorum. Felaketi önlemek için şimdi harekete geçmek gerek." dedi.

BM verilerine göre, Güney Sudan'da 100 bin kişi açlık nedeniyle ölümün, 1 milyon kişiyse kıtlığın eşiğinde. Somali'de, 2,9 milyon, Yemen'de 7,3 milyon, Njeryanın kuzey doğusunda ise 5,1 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre ise söz konusu ülkelerde 1,4 milyon çocuk açlıktan ölme riski taşıyor.

AA