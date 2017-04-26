BM, Açlık Grevindeki Filistinliler İçin Endişeliymiş! Yetmez mi?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM’nin Filistinli tutsaklar tarafından gerçekleştirilen açlık grevine “sessiz” kaldığına ilişkin eleştiriler üzerine olayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Açlık grevinin BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov tarafından BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) de gündeme getirildiğini ifade eden Dujarric, “Açlık grevi yapanların sağlık durumlarından endişe duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filistinli tutsaklar, işgalci İsrail tarafından tutuldukları hapishanelerdeki zorlu koşulların altını çizmek ve temel haklarının verilmesini talep etmek için bir haftayı aşkın bir süredir açlık grevi yapıyor.

Tüm Eleştirilere Aynı Cevap: Endişe Duyuyoruz

Kendisini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelerde sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlayan BM, sık sık dünyada yaşanan olaylar karşısında “sessiz” kalmakla suçlanıyor.

BM ise “sessiz” kalmamanın yaşanan olaylar karşısında “endişe” duyulduğunu açıklamakla eşdeğer olduğunu zannediyor olacak ki her fırsatta benzer açıklamalar yaparak bir kenara çekiliyor.

Kaynak: AA, Haksöz Haber