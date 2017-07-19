Bir Zamanlar Askeri Bürokrasinin Sopasıydı: YAŞ’ın Dönüşümü

YAŞ Toplantısında Bu Yıl Ne Olacak?

Mehmet Acet / Yeni Şafak

Ankara’da Ağustos ayı yaklaştıkça dikkatler YAŞ toplantılarına çevrilir.

Kimler terfi alacak? Kimler emekliye sevk edilecek? Kimin görev süresi uzatılacak gibi sorular sorulur, bu sorulara yanıtlar aranır.

TSK bünyesindeki atama ve terfilere bakan YAŞ’ın yapısı, geçen yıl 15 Temmuz kalkışmasından kısa süre sonra köklü bir biçimde değiştirilmişti.

Öncesinde Sekreterya’yı Genelkurmay yapardı.

Sivil kanattan sadece Başbakan ve Milli Savunma Bakanı bu toplantılara katılır ama kararlar parmak sayısına göre alındığı için, nihayetinde askerin ‘borusu öterdi’.

Açık açık yazayım.

Benim zihnimde, YAŞ toplantılarının sevimli bir karşılığı hiç olmadı.

28 Şubat’ta namaz kıldığı için, oruç tuttuğu için, sırf milletin değerleri ile uyumlu bir çizgide hareket ettiği için binlerce insan bu kurulda alınan kararlarla, irtica gibi hukuk metinlerinde karşılığı olmayan bir yaftalama ile TSK’dan ihraç edildi.

Şerh koymak dışında sivil hükümetlerin yapabilecekleri hiç bir şey olmadığı için bu süreç epeyce bu şekilde sürdü.

Kuşkusuz, ordunun kimyasını bozan dönemlerden biri o dönemdir.

Genellikle 1 Ağustos’ta ilk toplantısını yapan Şura’dan ilk gün video görüntüleri alınıp basınla paylaşılırdı.

Bu görüntülerde son derece ciddi şekilde poz veren Şura üyeleri, gözlerini dahi kırpmadan hareketsiz kalmayı başardıkları için, izlediğiniz şeyin video mu, fotoğraf karesi mi olduğu zor anlaşılırdı.

KONTROL ARTIK HÜKÜMETTE

Şimdi bu değişti.

Artık demokrasisi gelişmiş ülkelerde olduğu gibi YAŞ’ın kontrolü sivillere geçmiş durumda.

Sekretarya’yı bundan böyle Milli Savunma Bakanlığı yapacak.

Asker üyelerin fikirleri elbette dikkate alınacak ama nihai kararı hükümet ve Cumhurbaşkanı verecek.

Hatırlatalım, 15 Temmuz’dan sonra YAŞ, yeni yapısıyla bir kez toplanmıştı.

Sivil dokunuş daha o ilk toplantıdan verilen görüntülerde kendisini göstermiş, kıpırdamadan poz veren YAŞ üyelerinin yerini, gülümsemeyi dahi becerebilen yeni üyeler almıştı.

13 ÜYE VAR 9’U SİVİL

YAŞ’ın yeni halini biraz daha anlatalım.

13 üyeli Kurul’un 9 üyesi hükümet üyelerinden oluşuyor.

Başbakan dışında 4 Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları kurulun sivil ayağını oluşturuyor.

Askeri kanatta ise 4 isim masada yer alacak.

Genelkurmay Başkanı, Kara-Deniz-Hava Kuvvet Komutanları.

Jandarma Genel Komutanı da yeni yapıda YAŞ dışında kaldı.

Gerekçe, bu komutanlığın artık bütünüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlanmış olması.

Atama ve terfilerde nihai kararlar parmak sayısına göre belli olacağı için, Milli Savunma Bakanlığı ve hükümetin iradesi artık çok daha belirleyici olacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iki lafın birinde “Darbe 20 Temmuz’da başladı” diyor ya hani, tepkisinin büyüğü bu konuyla ilgili.

Zira hükümet, 20 Temmuz’da OHAL ilanı sonrası ilk iş, TSK’nın yapısını değiştirmişti.

Niye mi değiştirmişti?

On yıllardır kendisini tekrarlayan darbe kültürü, 15 Temmuz geçtikten bir süre sonra ordu içinde yeni bir bedende ruh bulamasın diye.

YAŞ’ın yapısının sivilleştirilmesi, askeri liselerin kaldırılması, Harp Akademileri yerine Milli Savunma Üniversitesi’nin kurulması, kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması, CHP’yi inanılmaz derecede rahatsız etti.

Bunun sebebini de biliyoruz.

CHP, TSK’nın eski dönemlerde olduğu gibi arka bahçesi olarak kalmasını, FETÖ temizliği yapıldıktan sonra ordunun Kemalistlere teslim edilmesini istiyordu.

O yüzden bu dokunuşlara şiddetle itiraz etti, etmeye devam ediyor.

YAŞ TOPLANTILARI 9 AĞUSTOS’TA MI YAPILACAK?

YAŞ toplantılarının bir teamülü oluşmuştu ve Ak Parti hükümetlerinin de bugüne kadar genelde bu teamüllere uygun şekilde hareket ettiğini biliyoruz.

1-4 Ağustos arası…

4 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı’nın sözcüleri habercileri çağırıp YAŞ sonuçlarını basınla paylaşıyordu.

Peki bu defa da böyle mi olacak?

Milli Savunma Bakanlığı kulislerini şöyle bir yoklayınca şunu öğrendik.

Yine teamüle uygun şekilde 1-4 Ağustos tarihleri arasında da olabilir, başka bir gün de.

Takvim için Başbakan Binali Yıldırım’ın programı ve kendi görüşü birinci derecede belirleyici olacak.

Bu hafta itibariyle Başbakanlık tarafından YAŞ toplantılarının 9 Ağustos’ta yapılabileceğine dair bir ön bilgi Savunma Bakanlığı’na ulaşmış.

Ama henüz kesin bir takvim yok.

9 Ağustos’ta da yapılabilir, başka bir gün de.

Peki, YAŞ’la ilgili bu hazırlıklar nasıl yapılıyor?

Milli Savunma Bakanlığı’nda nasıl bir çalışma yürütülüyor?

Terfilerde neye dikkat ediliyor?

Kurul gündemine gelecek personel ile ilgili kimlerin görüşlerine başvuruluyor.

Yarın bu konuyu işlemeye devam…