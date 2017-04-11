Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!

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11.04.2017 13:50
Bir Yere Not Edelim, 17 Nisan’da Lazım Olur!
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Uğur Dündar’a gönderdiği mesajda referandumda “evet” sonucu çıkarsa şirketini kapatacağını taahhüt etmiş!

Haksöz Haber

Araştırma şirketi adı üstünde, toplumun çeşitli hadiselere, gelişmelere ilişkin yaklaşımını, eğilimini tespit etmeye çalışır ama Türkiye’de araştırma şirketi adı altında faaliyet yürüten firmaların büyük bir çoğunluğu siyasi faaliyet yürütmekle meşguller.

Kimisi iktidarın, kimisi muhalefetin propagandasını “bilimsel” kılıfla topluma yansıtma çabası içinde. Bunlardan bazıları ise düpedüz siyasi kampanya yürütüyorlar. İşte bu şirketlerden biri de Avrasya Araştırma adlı şirket. Toplumun eğilimini yansıtmak görüntüsü altında açıkça manipülatif bir çaba içinde.

Uğur Dündar, Halk TV ekranında söz konusu şirketin başkanının kendisine gönderdiği mesajı paylaşmış. TV programının çekiminin yapıldığı salonu coşkuya boğduğundan hiç şüphe etmediğimiz mesaj şöyle:

“Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘evet’ çıkması hâlinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘hayır’ çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür.”

Cumhuriyet gazetesini de heyecana boğduğu anlaşılan ve “Avrasya Araştırma’dan Çok İddialı Referandum Çıkışı: Şirketi Kapatırız” başlığıyla sitesine taşımasına sebep olan bu mesajı 17 Nisan’da hatırlamak üzere biz de not ediyoruz!

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