Beşşar Esed ve Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!

Hatay’da düşen Beşşar Esed’e ait uçağın pilotu ve Esed hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde 4 Mart’ta düşen Beşşar Esed’e ait savaş uçağın pilotu ve Esed hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Barosu’ndan avukatlar Gülden Sönmez ve Cihat Gökdemir tarafından verilen dilekçede, savaş pilotu Muhammed Sufhan’ın Suriye’de sivilleri bombaladığı, Esed’in de bombalama emrini veren kişi olduğu ifade edildi.

Dilekçe verilmesinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde toplanan grup adına bir açıklama yapan avukat Gökdemir, Suriye’de Esed rejiminin uzun süredir Suriye halkını bombaladığına dikkat çekerek, milyonlarca insanın mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını ve mağdur olduğunu kaydetti.

“Pilot, Savaş Suçu ve İnsanlığa Karşı Suç İşledi”

Düşen uçağın pilotu hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını ifade eden Gökdemir, “Biz hem uçağın pilotunun beyanlarından hem de Suriye’de bu mağduriyeti yaşayan insanların beyanlarından savaş uçağı pilotunun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini tespit etmiş bulunuyoruz.” dedi.

Gökdemir, yaptıkları tespitin mahkemeler tarafından da yapılarak pilotun cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirerek, “Hem pilot hem de Suriye’de bu pilotlara bu görevleri veren Beşar Esed hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.” diye konuştu.

Avukatlar Gökdemir ve Sönmez, şüpheli pilotun Hatay’da bulunmasından dolayı soruşturmanın orada süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA, Haksöz-Haber