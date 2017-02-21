Beşer İlkel Bir Varlık mı?

»Ana Sayfa»Kuran Çalışmaları
21.02.2017 15:41
Beşer İlkel Bir Varlık mı?
Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.

Yazıdan bir bölüm:

Beşer İlkel Bir Varlık mı?

Öncelikle beşer kavramının geldiği kökün sözlük anlamlarına bakalım:

بَشَرَ - يَبْشُرُ  Beşere/yebşüru; sevinmek, sevindirmek, cildin yüzeyini sıyırmak, kazımak, bir şeye önem vermek.

  بَاشَرَ -يُبَاشِرُBaşere/yübaşiru; İşi bizzat kendisi yapmak, kendisi ele almak, nimetin eseri üzerinde gözükmek, eşiyle cinsel(tensel) ilişkide bulunmak.

 البِشَارَةEl-Bişaretu; Müjdeciye verilen bağış, sabahın önü, belirtisi, turfanda meyve.

البَشُور  El-beşur; Yağmuru müjdeleyen rüzgar.

 اَلتَّبَاشِرEt-tebaşir; Müjde. Rüzgarın meydana getirdiği yollar. Her şeyin ilk belirtileri

 أَبُو الْبَشَرEbül-Beşer; Adem(a.s.)

اَلْبَشَر  el-Beşer; Beşer.  İnsanlık. İnsanoğlu

 اَلْبَشَرِيَّة El-beşeriyetu; insanlık.

 اَلْبَشَرَةEl-Beşeretu; Cildin sathı. Dış deri. Yerin üzerindeki yeşillik ve Nebat anlamlarına gelmektedir.

Beşer kelimesi kavram olarak ise Kur’an’da "Allah’ın kendisini topraktan ve İslam fıtratı üzere yarattığı, akıl ve irade vererek özgürlük ve sorumlulukla şereflendirdiği varlık" anlamında kullanılmıştır.

Kur’an’da, beşer kavramının geldiği kökten türeyen kelimelerin, sözlük anlamlarıyla kullanıldığı bazı yerler bulunmaktadır. (…)

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