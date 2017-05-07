Başpiskopos Atallah Hanna Açlık Grevine Başlayacağını Açıkladı

Hanna, bugün (7 Mayıs Pazar) konuyla ilgili yayınladığı bildiride, esirlerin seslerini tüm dünyaya duyurabilmek için açlık grevi yaptığını ifade ederek, "Esirlerin mesajı hepimizin mesajıdır. Biz vatanında ve kutsal topraklarında özgürce yaşamayı hak eden bir halkız" dedi.

Filistinli esirlerin yanında olduklarını söyleyen Hanna, esirlerin taleplerinin haklı talepler olduğunu ve söz konusu talepleri desteklediklerini, asıl olanın ise esirlerin özgürlüğe kavuşmaları olduğunu belirtti.

Mesajlarının daima "Biz bu topraklara ve özgürlüğü için mücadele eden bu halka aitiz" olduğunu bildiren Hanna, Filistin halkının haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini ve pusulalarının daima insanlık yönünde olacağını ifade etti.

Filistinli 1500 esir cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Nisan'da işgal rejimi zindanlarında toplu açlık grevine başladı.

FİEM