Başakşehir Emin Saraç İHO'dan TEOG'da Büyük Başarı

Başakşehir M.Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Aynı okuldan 25 öğrenci, TEOG Sınavı'nın 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci oturumunda 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. Çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu 25 kişilik grup öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Ayrıca aynı okulda 8/M sınıfında öğrenim gören Yusuf Ali Demirkıran, Türkiye birincisi oldu. Demirkıran, TEOG Sınavı'nın hem birinci hem de ikinci dönemde gerçekleşen sınavlarında tüm soruları doğru cevapladı.

Kaynak: Yeni Şafak