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Başakşehir Emin Saraç İHO'dan TEOG'da Büyük Başarı

Başakşehir Emin Saraç İHO'dan TEOG'da Büyük Başarı

Başakşehir'de bulunan Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri TEOG sınavında büyük bir başarıya imza attı.

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Başakşehir M.Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Aynı okuldan 25 öğrenci, TEOG Sınavı'nın 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci oturumunda 120 sorunun tamamını doğru cevapladı. Çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu 25 kişilik grup öğretmenlerinin gurur kaynağı oldu.

Ayrıca aynı okulda 8/M sınıfında öğrenim gören Yusuf Ali Demirkıran, Türkiye birincisi oldu. Demirkıran, TEOG Sınavı'nın hem birinci hem de ikinci dönemde gerçekleşen sınavlarında tüm soruları doğru cevapladı.

Kaynak: Yeni Şafak

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