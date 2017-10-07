Barzani: Bağdat ile Sorunları Diyalog Yoluyla Çözmek İstiyoruz

Irak’ın eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin Süleymaniye’deki mezarını ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağdat ile sorunları her zaman diyalog yoluyla çözmek istediklerini ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, Barzani, bölgedeki sorunların çözülmesi için IKBY’nin birliğini korumaya yönelik her türlü çabayı sarf edeceklerini dile getirdi.

IKBY Başkanı, ayrıca, Talabani’ye yönelik taziyelerin IKBY’deki siyasi tarafların yakınlaşmasına vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.