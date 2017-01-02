Balıkesir Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Tutuklama

Balıkesir merkezli 17 ilde, Gülen örgütüne (FETÖ) ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde örgüte finansal destek sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirtilen 28 şüphelinin gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu Balıkesir merkezli 17 ilde 54 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 11’i çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, bir kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon kapsamında aranan diğer 16 şüphelinin ise gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.