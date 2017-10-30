Azerbaycan’da Muhalefet Yolsuzluğa Karşı Miting Düzenledi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan binlerce muhalif yolsuzlukları protesto etti. Protesto gösterisinde siyasi tutsakların serbest bırakılması da talep edildi.

Gösteride okunan bildiride vatandaşların petrol ihracatından elde edilen gelirden yararlanamadıkları belirtilerek üst düzey mevkilerde çalışan bazı yetkililerin iddia edilen yolsuzlukları kınandı.

Gösteride bir konuşma yapan Halk Cephesi Partisi Başkanı Ali Karimli en üst kademedeki yetkililerin yolsuzluklara bulaştığını ve bunun ülke vatandaşlarının petrol ihracat gelirlerinden yararlanmasını engellediğini vurguladı.

Kafkas Uzel haber ajansında yer alan habere göre, toplantıda konuşan insan hakları aktivisti Oktay Gyulalyev tutukluların temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ve onlara işkence yapılmasına karşı çıktı. Gyulalyev konuşmasında, “Siyasi mahkumların sayısında Azerbaycan, Avrupa'da lider durumdadır. 160'dan fazla siyasi mahkumdan 20'ye yakını gazetecilerdir" dedi.

Demokratik Güçler Ulusal Konseyi'nin yanı sıra çeşitli muhalefet partileri ve hareketlerinin yetkilileriyle koordine edilerek yapılan protesto gösterisinde herhangi bir olay yaşanmadığı bildirildi.