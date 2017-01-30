Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 19 Tutuklama
Antalya’da, Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 27 zanlıdan 19’u tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen, çeşitli meslek gruplarından 27 kişi gözaltına alındı.
AA’da yer alan habere göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19’u, çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı.
Tutuklananlar arasında, 25 Kasım’daki operasyonda gözaltına alınıp adlî kontrol şartıyla serbest bırakılan, daha sonra hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Antalya Defterdar Vekili B.A. da yer aldı.
Diğer 8 şüpheli ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: fetö, gülen örgütü, tutuklama, bylock
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