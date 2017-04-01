Ankara’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 39 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gülen örgütünün (FETÖ) Ankara’daki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 39’u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gülen örgütünün (FETÖ) Ankara’daki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 101’i Ankara Adliyesi’ne getirildi.

AA’da yer alan habere göre, soruşturma savcısı, şüphelilerden bir kişiyi doğrudan serbest bıraktı. Savcının talebi doğrultusunda 39 şüpheli ise sorgulandıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliklerince tutuklandı.

Şüpheli 61 kişi de adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.