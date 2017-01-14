Ankara Sokaklarına 'Tehlikeli ve Isırgan Kayıp Köpek' Afişleri Asıldı

Meclis’te yaşanan kavganın ardından Ankara sokaklarına CHP’li Eren Erdem’in fotoğrafları 'Tehlikeli ve Isırgan Kayıp Köpek' denilerek asıldı.

TBMM'de, anayasada değişiklik yapılmasıyla ilgili görüşmeler sırasındaki kavgada CHP'li Eren Erdem'in AK Parti’li Muhammet Balta'nın bacağından ısırdığı şeklindeki iddiaların ardından Ankara caddelerindeki bilboardlara asılan 'Tehlikeli ve Isırgan Kayıp Köpek' yazılı pankartlar Meclis Genel Kurulu toplantısında gündeme getirildi.

Meclis genel kurulunun bugünkü oturumunda CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Eren Erdem hakkında Ankara caddelerindeki bilboardlara asılan ve üzerinde Erdem'in fotoğrafının da olduğu 'Tehlikeli ve Isırgan Kayıp Köpek' yazılı pankartın örneğini Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'a verdi.