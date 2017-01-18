Anayasa Değişiklik Teklifinin 2. Turunda 3. Madde 342 Oyla Kabul Edildi

​​​​​​​Anayasa değişikliği teklifinde 2. turun 3. maddesi 342 oyla kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda, üçüncü madde oyla kabul edildi.

Oylamada 342 kabul, 137 ret oyu verildi.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi 342 oyla kabul edildi.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili adaylığına başvuramayacak.

2. MADDEYE 342 EVET OYU

TBMM Genel Kurulunda görüşülen anayasa değişiklik teklifinin 2'nci turunda milletvekili sayısınını 550'den 600'e çıkarılmasını öngören 2'nci maddesi, 342 oyla kabul edildi. Kullanılan oy 485, kabul 342, ret 139, boş 4.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Maddeye göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

1. MADDE 345 OYLA KABUL EDİLDİ.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin ikinci turunda 1. madde 345 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi ikinci turunda 1. madde oylamasına 486 milletvekili katıldı. 1. madde 345 kabul, 140 ret oyu alırken, 1 boş oy kullanıldı.

İlk turda 1. madde 347 'Evet' oyu ile kabul edilmişti

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

AA