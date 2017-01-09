Anayasa Değişiklik Teklifi Görüşmeleri Genel Kurulda Başladı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, görüşmelere geçmeden önce teklifin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, TBMM Başkanlık Divanından teklifi iade etmesini istedi.
Anayasaya ve Türk milletinin, kendilerine verdiği yetkiye dayanarak bunu talep ettiğini dile getiren Altay, aksi durum söz konusuysa bu konuda TBMM İçtüzüğüne başvurmaktan başka şanslarının olmadığını bildirdi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifle ilgili olarak, iade edeceklerine dair bir yetkilerinin olmadığını belirtti.
Teklifin komisyonda görüşülüp, bastırıldığını, rapora bağlandığını, önlerine geldiğini vurgulayan Aydın, "Her madde üzerinde anayasaya aykırılık önergesi verme yetkiniz var. Bunu kabul etmeme Genel Kurulun uhdesinde. Bu teklifi görüşmek durumdayız. Israrınız devam ederse usul tartışması açıyorum." dedi.
Bunun üzerine Genel Kurulda usul tartışması açıldı.
"Soğukkanlılıkla, sağduyulu, beraberce değerlendirelim"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Soğukkanlılıkla, sağduyulu, beraberce değerlendirelim. Yanlışımız varsa bunu revize ederiz, eksiğimiz varsa bunu düzeltebiliriz. Derdimiz üzüm yemek, derdimiz bağcıyı dövmek değil." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere geçilmeden önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, teklifin anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, usul tartışması açılmasını istedi.
Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifin Genel Kurul gündemine alınmasından sonra, geneli üzerinde anayasaya aykırılık iddiasının mümkün olmayacağını kaydetti.
Anayasaya aykırılık iddialarının ancak maddeler üzerinde konuşulabileceğini ifade eden Turan, şunları söyledi:
"Varsa itiraz, maddelerde yaparsınız. Meclis de bunları değerlendirir, hak verir veya vermez. Burada anayasaya aykırılık itirazında bulunmak ancak size 10-20 dakika zaman kazandırır. Bunlar doğru muhalefet tarzı değil. Gelin, bu metni makul olarak değerlendirelim. Soğukkanlılıkla, sağduyulu, beraberce değerlendirelim. Yanlışımız varsa bunu revize ederiz, eksiğimiz varsa bunu düzeltebiliriz. Derdimiz üzüm yemek, derdimiz bağcıyı dövmek değil. Biz iletişime, tespite, eleştiriye açığız. Bunları da hayata geçirmek istiyoruz. Bu metne lütfen önyargısız yaklaşın. Biz bu değişikliği bu ülkenin geleceği için istiyoruz. Biz bu işi Cumhurbaşkanımız için değil, bu ülkenin ileriki yıllarda muhtemel riskleri yok olsun diye istiyoruz."
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, teklifin anayasaya aykırı olduğunu savundu.
"Aykırılık söz konusu değil"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, anayasayı doğrudan veya dolaylı bir ihlalin söz konusu olmadığını kaydetti.
Anayasanın ilk 4 maddesinin tartışma veya öneri konusu da olmadığını belirten Akçay, "Meselenin özü bir yönetim sistemi değişikliğiyle ilgidir." dedi.
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı yemin metninde değişiklik yapılmadığını belirterek, "Yemin metninde 'tarafsızlık' deniliyor. Cumhurbaşkanı partili oluyor ama metin tarafsız cumhurbaşkanlığı metni üzerinden nasıl devam edecek.?" diye sordu.
TBMM Başkanvekili Aydın, teklifiyle, 1982 anayasasının ilk 4 maddesinde değişiklik söz konusu olmadığını ve anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığını belirtti.
TBMM Başkanvekili Aydın, teklifin görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunu Genel Kurulun onayına sundu. Aydın'ın tutumu kabul edildi.
Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, milletvekili sırasına koyduğunu kamera ile canlı yayın yaptığı görüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teklifin görüşmelerine başlanmasının ardından Genel Kurula gelerek çalışmalara katıldı.
Bazı eski milletvekilleri de kendilerine ayrılan localardan görüşmeleri izliyor.
AA
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