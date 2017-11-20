Almanya Bir Kez Daha Sandık Başına mı Gidiyor?

FDP, pazar gecesi CDU, CSU ve Yeşiller partileriyle yürütülen koalisyon için sondaj görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını açıkladı. FDP lideri Lindner, ortak bir güven temelinde anlaşma sağlanamadığını söyledi. Köşe yazarları, erken seçimden azınlık hükümetine dek bir dizi alternatifi değerlendiriyor.

Merkel için sonun başlangıcı mı?

Dagens Nyheter'e göre Almanya başbakanının konumu, kalıcı şekilde sarsıldı:

“Almanya yeniden seçime giderse bu kez baş rolde Merkel olmayacaktır. CDU'nun, son 60 yıldaki en kötü sonuçlarını aldığı, iki ay önceki seçimin ardından Merkel'in hem içeride hem dışarda otoritesi zayıfladı. ... 'Ana' lakabı bu bağlamda uzun zamandır zaten sadece alaycı bir bağlamda kullanılıyor. Merkel'in bölünmüş bir CDU'yu yeni bir seçim mücadelesi sürecinde yönetebileceğine ya da yönetmek isteyeceğine kimse inanmıyor. ... Şu anda sorulması gereken soru, parti içinde kimin dümene geçeceği. Ortada Merkel'in halefi olması kimseyi şaşırtmayacak bir aday olmadığına göre, iki Hıristiyan birlik partisinde de liderlik için dişe diş bir mücadele yaşanacağı söylenebilir. ... Bu dramatik gece, Merkel dönemi için sonun başlangıcı olabilir.” Dagens Nyheter / İsveç

Azınlık hükümeti en doğru çözüm olacaktır

Zeit Online erken seçim yerine başka bir çözüme göz kırpıyor:

“Azınlık hükümetinin ... başarılı olma garantisi yok gerçi, ama yine de şimdiden başarısızlığa mahkum edilmemeli. Hiç değilse azınlık hükümetinin başarısız olma olasılığı, Jamaika koalisyonunki kadar kesin değil. Muhalefete mahkum böylesi bir Berlin hükümeti yurtdışında ve AB ortakları arasında, başta kuşku uyandırabilir ve başbakanın ... bu kurgudaki gücü sorgulanabilir. Ancak partilerin seçimlerde alacakları sonuçları seçme şansları yok. Aldıkları sonuçla yaşamayı öğrenip mümkün olanın en iyisini yapmaya çalışmaları gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda Jamaika koalisyonunun en iyi çözüm olup olmadığını asla bilemeyeceğiz ama görüşmelerin gidişatı bunun aksini gösteriyor.” Zeit Online / Almanya

Sonunda AfD kârlı çıkacak

La Stampa'ya göre, koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması hiç iç acıcı değil:

“Bu haber ancak kötülüklere sevinenleri mutlu edecektir. İstikrarlı bir Almanya'nın Avrupa için bir destek olduğunu düşünenlerin tek umudu ise Berlin'deki görüşmelerden olumlu sonuç çıkması ve bütün ödünlere rağmen siyasete duyulan güvenin kaybolmaması. ... Siyasette bir kısa devre yaşanması, yeni parlamentodaki 709 koltuktan 92'sine sahip olan ve sistem karşıtı bir güç olarak pusuda bekleyen neo-popülist ve aşırı sağ AfD'ye verilmiş büyük bir hediye olacaktır.” La Stampa / İtalya

Asgari uzlaşma yetmez

Kurier gazetesi, Almanya'daki koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasını, ideolojik uçurumları görmezden gelerek geleceğe yönelik siyaset yapılamaz, sözleriyle eleştiriyor:

“Göç ve enerji dönüşümü: Almanya'da hükümet görüşmelerinin tarafları haftalardır bu iki konuda birbirlerinin gözünü oyuyor. Biraz geri çekilip görüşmelere katılan partilerin temel siyasi duruşlarına baktığımızda, sağ-liberal FDP ile sol-çevreci Yeşiller ve bu konularda zaten bölünmüş birlik partileri arasında, eğreti bir uzlaşmadan daha fazla bir şey çıkmayacağını görebiliyoruz.” Kurier / İtalya

Kaynak: Eurotpics.net