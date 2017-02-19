Akıllı Evlere Siber Saldırılar BTK'yı Önlem Almaya Yönlendirdi

»Ana Sayfa»Teknoloji
19.02.2017 18:12
Akıllı Evlere Siber Saldırılar BTK'yı Önlem Almaya Yönlendirdi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, siber saldırı ihtimali karşı önlem paketi hazırladı. Özellikle evlerde kullanılan akıllı ev aletlerini hedef alan kötü niyetli hackerlar, savunmasız ev eşyalarını kolaylıkla ele geçirebiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından artan siber saldırılara alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Bildiğiniz gibi son dönemlerde oldukça artış gösteren siber saldırılar, ülkelere büyük zararlar verebilmekte.

Bu karar kapsamında BTK, öncelikle evlerde kullanılan akıllı cihazların yani akıllı buzdolabı, klima gibi internete bağlı tüm cihazların güvenliğinin sağlanmasında adımlar atacak. Çünkü söz konusu siber saldırılarda oldukça savunmasız olan bu ev teknolojileri, hackerların işlerini oldukça kolaylaştırıyor. BTK ise bu savunmasız ev teknolojilerine 4 aşamalı denetim mekanizması hazırladı.

Bu mekanizmaları şu şekilde hayata geçirmeyi hedefliyor;

-Evlerdeki akıllı cihazların üreticisi ya da ithalatçısı konumunda bulunan firmaların kayıtları tutulacak.

-Ürünlerin sızmaya karşı korunaklı olup olmadığına karşı firmalar puanlandırılacak.

-Akıllı evlere yönelik siber tehditlerin bertaraf edilmesinde öncelikli sorumluluk ise bu evlere hizmet veren internet sağlayıcılarında olacak.

-İnternet hizmet sağlayıcıları, siber saldırı eşik değeri aşıldığı anda saldırıyı önlemekle yükümlü olacak.

-İşleyişin denetim sorumluluğu ise BTK da olacak.

-Operatörlerin yetersiz kaldığı yerde kurum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) görevli beyaz hackerları görevlendirecek.

-Son çare olarak da internet yavaşlatılacak.

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