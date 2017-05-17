“Akaryakıtta Tavan Fiyat Uygulamasına Dönülmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, petrole yapılan zamların piyasaları her alanda olumsuz etkilediğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, Palandöken, şunları kaydetti:

“Son dönemde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşle birlikte petrol fiyatları da uluslararası piyasalarda gerilemesine rağmen benzine ve motorine zam yapılmasına bir anlam veremiyorum. Bu zam uygulanmadan geri alınmalı. Biz indirim beklerken benzine ve mazota zam yapılması doğru değil. Ramazan ayı öncesi bu zamlar piyasaları olumsuz etkiler, enflasyonu arttırır. Benzin ve motorine zam yapılmasını iyi niyetli bulmuyoruz. Acilen akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geri dönülmeli.”