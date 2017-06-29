‘Adalet Talebi’ne Tezekle Karşılık Vermek

“Haberi okuduğumda gözlerime inanamadım. İşin içerdiği rezillik, insafsızlık bir yana. ‘Adalet yok’ diyene ‘Yalan söylüyorsun, ülkede adalet var’ demek için seçilen yol, adamın yoluna tezek dökmek olduğunda doğal olarak sormak gerekiyor: E peki, şimdi bu kimin tezini doğruladı?” diyen Nihal Bengisu Karaca’nın “Adalet Talebine Tezekle Karşılık Vermek” başlığıyla yayımlanan (29. 06. 17) yazısının konuyla ilgili bir bölümü şöyle:

“Günün sonunda ne oldu? Adamın kaldığı yere, Düzce’deki konaklama alanına bir kamyon dolusu tezek döktüler. Nasıl oluyor da hükümete yakın olan, hükümetle ittifak haline olanlara yakın olan CHP karşıtları, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün aslında CHP’nin değil kendilerinin sınavı olduğunu anlayamıyor? Elde sağlam delil olmadan CHP’yi FETÖ’cü addetmek ve yürüyüşü de FETÖ’ye bağlayarak kriminalize etmek kimseyi daha yerli ve milli göstermez. ‘Bize faydası olmayan muhalefeti istemiyoruz’ kafasına sahip bir oportünist olunduğunu gösterir, o kadar.”