Açık Öğretim Okulları Sınavları Hafta Sonu Yapılacak

»Ana Sayfa»Eğitim
17.03.2017 15:03
Açık Öğretim Okulları Sınavları Hafta Sonu Yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim kurumları 2. dönem sınavları, bu hafta sonu yapılacak.

Açık ortaokul, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları, 724 yurt içi, 17 yurt dışı sınav merkezinde toplam 1 milyon 165 bin 737 öğrencinin katılımı ile 18-19 Mart'ta üç oturum halinde yapılacak.

Birinci oturum yarın saat 09.30'da, ikinci oturum 14.00'de, üçüncü oturum 19 Mart Pazar günü saat 09.30'da gerçekleştirilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri her iki oturumda ayrı ayrı 12 dersten sınava girecek, her ders için dört seçenekli, 20 sorudan oluşan soru kitapçıkları kullanılacak, sınav 150 dakika sürecek. Sınav sonuçları gelecek ay, internet üzerinden açıklanacak.

Öte yandan MEB tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin mesleki yeterlik sınavı da 19 Mart Pazar günü Ankara'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı da 19 Mart Pazar günü saat 14.00'de 81 ilde 124 okul, bin 417 salonda yapılacak. Sınava katılacak 26 bin 993 aday öğretmen için beş seçenekli 100 sorudan oluşan A ve B kitapçık türleri kullanılacak.

AÇIK UÇLU SORU SORULACAK

MEB Uzmanlığı Yeterlik Sınavı da 19 Mart Pazar günü Ankara'da saat 10.00'da yapılacak.

Sınava katılacak adaylar için, çoktan seçmeli 50 sorunun yanında 3 açık uçlu olmak üzere toplam 53 soru hazırlandı. Adaylara 50 soruluk optik form ve üç açık uçlu soru için de üç ayrı cevap kağıdı verilecek.

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