ABD'den Afganistan'a Daha Fazla Asker Gönderme Kararı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'a yeni asker gönderilmesi kararının, Başkan Donald Trump'ın yeni Afganistan stratejisine uygun bir adım olduğunu vurguladı ancak Afganistan'a gönderilecek askerlerin sayısına ilişkin yorum yapmadı.

"Evet talimatı imzaladım ancak bu süreç henüz bitmedi. Yollanacak bazı askeri birliklerle ilgili kararı imzaladım ve şimdi onların hangileri olacağını belirliyoruz." ifadesini kullanan Mattis'in kararı, Trump'ın Afganistan'a 3 bin 900 kadar ilave asker göndermeyi de içeren yeni yaklaşımının açıklanmasının ardından geldi.

Yeni askerleri, günler içerisinde göndermeye başlayacaklarını dile getiren Mattis, "Bu ilave unsurlar Afgan güçlerinin daha etkili savaşmasına yardım edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Mattis'in haftaya ABD Kongresinde konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapması bekleniyor.

Pentagon Sözcüsü Dana White, dün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da bulunan Amerikan askeri sayısına ilişkin, "Şu anda Afganistan'da bulunan toplam asker sayımız 11 bin civarında. Bu rakam gelecekte Savunma Bakanlığının yapacağı düzenlemeleri içermiyor." açıklamasını yapmıştı.