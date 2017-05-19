ABD Yemenli İki Aşiret Liderini Kara Listeye Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Yemenli iki aşiret liderine, Arap Yarımadası el-Kaidesi'ne silah, finansman ve eleman desteği sağladıkları için yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Yemenli iki aşiret liderine, Arap Yarımadası el-Kaidesi'ne silah, finansman ve eleman desteği sağladıkları için yaptırım uygulanacak.

AA’nın aktardığına göre açıklamada, kararın ABD Dışişleri Bakanlığının ve IŞİD lideri Muhammed el-Isawi’yi kara listeye eklemesiyle bağlantılı olarak alındığı bildirildi.

Arap Yarımadası el-Kaidesi'nin ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarına karşı güvenlik tehdidi oluşturduğu vurgulanan açıklamada, OFAC Direktör Vekili John Smith’in "Bu yaptırımlar, el-Kaide’nin Yemen merkezli terörist liderlerinin finansman ve silah desteği sağlamakta kullandıkları ağlarını bozmayı amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

OFAC tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.