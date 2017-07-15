ABD Uçakları Kunduz’da Bir Okulu Vurdu!

Afganistan’ın Kunduz vilayetinde yer alan Hacı Meshad bölgesindeki bir okula saldıran ABD ve NATO uçakları okulu tamamen kullanılamaz hâle getirdi.

Islah Haber’de yer alan habere göre, saldırının ne amaçla yapıldığı ve kimin hedef alındığı bilinmiyor.

ABD ve NATO uçakları, Taliban’ın kontrol ettiği bölgelerde bulunan az sayıdaki okul, hastane ve sosyal alanları yıllardır bombardıman altında tutarak Taliban’la beraber hareket eden sivil bölgeleri baskı altında tutmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz gün de ABD ve Kâbil yönetimine bağlı güçler, Uruzgan vilayetinin Tarinkot Dervişhan bölgesinde hava indirme operasyonu yapmış, saldırıda 6 sivil yaşamını yitirmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.