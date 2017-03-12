ABD, Tahriru’ş-Şam’ı “Terör Listesine” Ekledi!

ABD, Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden direniş gruplarını “terör listesine” eklemeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Arapça olarak yayımlanan açıklamada, Suriye’de Beşşar Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Tahriru’ş-Şam ve onunla bağlantılı olan grupların ABD’nin “terör listesine” eklendiği duyuruldu.

Son günlerde Esed güçlerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla gündeme gelen Tahriru’ş-Şam, Suriye’de birçok direnişçi grubun birleşmesi ile oluşturulmuş, genel emirin ise Ahraru’ş-Şam’ın eski emiri Şeyh Ebu Cabir olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Fetih Medya