43 Hava Harp Okulu Öğrencisine Tahliye Kararı
Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.
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