35 Bin Yahudi İbrahim El-Halil Camii'ne Baskın Düzenledi

İşgal ordusunun konuyla ilgili yayınladığı bildiride, İbrahim El-Halil Camii'ndeki ve El-Halil'deki Yahudi Mahallesi'nde düzenlenen ayinlere katılanların sayısının rekor düzeye ulaştığı ifade edildi.

Bu arada, İbrahim El-Halil Camii Müdürü Hıfzı Ebu İsnine, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarının yoğunlaşmasının ibadet özgürlüğünün ve Müslümanlarca kutsal sayılan bir mekanın saygınlığının açıkça ihlali olduğunu söyledi.

Ebu İsnine, Quds Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, işgal rejiminin çok sayıda Yahudi yerleşimciyi bölgeye getirerek, bölgede hakimiyetin kendisine ait olduğu mesajı vermek istediğini ifade etti.

El-Halil kentindeki duruma da değinen Ebu İsnine, İbrahim El-Halil Camii civarındaki Es-Sehle ve El-Mahkeme caddelerinin dün işgal güçleriyle ve Yahudi yerleşimcilerle dolu olduğunu bildirdi.

İşgal ordusunun dün ayrıca Yahudi yerleşimcilerin güvenliğini sağlama bahanesiyle El-Halil kentindeki Bi'r Es-Seba Caddesi'ni de kapattığı kaydedildi.

İşgal yönetimi, Yahudi bayram günlerinde Yahudi yerleşimcilerin rahatça ayin yapabilmeleri için İbrahim El-Halil Camii'ni Müslümanlara kapatıyor.

FİEM