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Vesayet ve İslamcılık -3

Hamza Türkmen'in Sunduğu Ulustan Ümmete Programında Vesayet ve İslamcılık konusu Hakan Sarıhan ve Yılmaz ÇAKIR ile konuşuldu.

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