Srebrenitsalı Annelerden Soykırım Davasına Destek

1995’te en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımında çocuklarını kaybeden anneler, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı soykırım davasını yeniden açmasını destekliyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin Sırplar tarafından katledildiği Srebrenitsa soykırımında çocuklarını kaybeden anneler, Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılması kararını destekliyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Srebrenitsalı anneler, kaybettikleri yakınları için adaletin yerini bulması gerektiği noktasında hemfikir.

Soykırımda oğlunu ve eşini kaydeden Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic, soykırım davasının yeniden açılmasını istediklerini belirterek, “Soykırım mağdurları olarak buna hakkımız var.” dedi.

“Sırbistan, Srebrenitsa’da Soykırıma Desteği Sağlayan Taraf”

Soykırımda hayatta kalanlar olarak, gelecek nesillere Bosna Hersek’teki savaşta neler yaşandığını göstermek istediklerini vurgulayan Subasic, kaybettikleri yakınları için adalet istediklerini ifade etti.

Subasic, soykırım davasının yeniden açılmasının Sırplar için de önemli olduğunu savunarak, “Sırbistan, istese de istemese de sorumluluğu almak durumunda. Sırbistan, Srebrenitsa’da soykırım yapılmasında gerekli olan tüm desteği sağlayan taraf. Onlar yardım etmeseydi, Bosnalı Sırplar hiçbir şey yapamazdı.” ifadelerini kullandı.

Sırp tarafının davanın yeniden açılmasını desteklemediğini ve bunun için yeterli delil bulunmadığını savunduğunu aktaran Subasic, savaşı yaşayanların “canlı deliller” olduğunu söyledi.

“Uzun Zamandır Beliyoruz”

Srebrenitsa soykırımında oğlunu kaybeden Kada Hotic de Sırbistan’a karşı soykırım davasının yeniden açılmasını uzun zamandır beklediklerini belirterek, “Sırbistan’ın hem Srebrenitsa’da, hem de diğer şehirlerde yapılan saldırıların ve soykırımların hesabını vermesi gerekiyor. Srebrenitsa’da yaşananlar için bazı bireyler cezalandırıldı ancak soykırım kararı alan bireyler değil, kurumlardı.” dedi.

Davanın yeniden açılmasıyla kurban yakınlarının yıllardır aradığı adaletin kısmen sağlanacağına işâret eden Hotic, “Sırplar gereksiz yere gerginlik yaratıyor. Eğer delil olmadığını söylüyorlarsa neden bu kadar korkuyorlar?” diye konuştu.

Hotic sâdece Srebrenitsa’da değil Prijedor, Sanski Most, Visegrad ve daha birçok şehirde Boşnak halkının tamamen yok edilmek istendiğini vurgulayarak, ülkede yaşayan her Boşnak bireyin adalet beklediğini söyledi.

“Adalet İstiyoruz”

Soykırımda oğlunu kaybeden Hajra Catic ise oğlunun cesedine aradan geçen 22 yıla rağmen ulaşamadığını söyleyerek, davanın yeniden açılması kararına Sırpların tepki göstermesine anlam veremediğini ifade etti.

Bosna’daki savaşın Sırbistan tarafından başlatıldığı ve Bosnalı Sırpların da onlar tarafından silahlandırıldığı gerçeğinin bilindiğini söyleyen Catic, “Adalet istiyoruz.” dedi.

Bosna’daki savaşta iki oğlunu ve 20’den fazla yakın akrabasını kaybeden Suhra Malic de Sırpların hâlâ soykırımı inkâr etmelerini anlamadığını söyledi.

Davanın yeniden açılmasını sağlayan herkese teşekkür eden Malic, “Düşmanlarımız, bugün de buna tepki göstermeye devam ediyor.” dedi.

Sırplar Karara Tepkili

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyâsî parti temsilcisinin katılımıyla geçen hafta Saraybosna’da yapılan toplantının ardından, soykırım davasının yeniden açılacağını açıklamıştı.

Davanın yeniden açılmasına tepki gösteren ve İzetbegovic’in böyle bir yetkiye sahip olmadığını ileri süren Sırp tarafı, son olarak devlet düzeyindeki hükûmetten çekilebileceklerini açıklamıştı.

Hollanda’nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007’nin şubat ayında, Bosna Hersek’in Sırbistan’a karşı açtığı soykırım davasını delil yetersizliğinden reddetmiş, yeni deliller bulunması hâlinde 10 yıl içinde davanın yeniden açılması hakkı tanımıştı.

Davanın yeniden açılması için tanınan süre, şubat ayının sonunda dolacak.