Sivil Yönetim Çalışmalarında Sona Gelindi: Muhalifler 'Hükümet' İlan Edecek

Suriye'de başta İdlib olmak üzere muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde sivil yönetim oluşturulması amacıyla düzenlenen görüşmelerde sona gelindi. Tahriru'ş Şam Heyeti'nin de destek verdiği girişim Kurucu Meclis oluşturulmasıyla sonuçlandı. İki hafta içerisinde 'hükümet' ilan edilerek Başbakan atanacak.

Muhalif akademisyenler tarafından başlatılan, Tahrir'uş Şam Heyeti'nin de destek verdiği sivil yönetim çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yaklaşık bir aydır çeşitli bölgelerde devam eden toplantıların ardından haftasonu İdlib'te "Suriye Genel Konferansı" düzenlendi.

Doğu Guta ve Halep'in yanısıra ülkenin birçok bölgesinden aktivist, akademisyen, aşiret lideri ve askeri liderin katıldığı toplantıda 420 temsilci hazır bulundu. Daha önce girişime destek verdiğini ifade eden Özgür Suriye Ordusu kurucusu Albay Riyad Esed de katılımcılar arasındaydı. Konferansın sonunda Kurucu Meclis oluşturulduğu bildirilerek iki hafta içerisinde kurtarılmış bölgelerde hükümet ilan edileceği ve Başbakan atanacağı duyuruldu.

Başbakan atanacak

Konferans sonunda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunan sözcü Yasin el Neccar, iki hafta içerisinde bir kuruluş manifesto yayınlanarak önce hükümet ilan edileceğini ardından da Başbakan atanacağını bildirdi.

Neccar, aynı zamanda Kurucu Meclis'in onayladığı bir çözüm önerisinin de kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Yasin el Neccar sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni bir anayasa hazırlanması için ikinci bir komite oluşturulacak ve kısa bir süre içinde genel seçime gidilecek. Suriye'nin tamamını kapsayan bir toplantının ardından bir hükümet kurabileceğiz"

Toplantıya Suriye'nin çeşitli bölgelerinden 420 temsilci katıldı.

'Suriye Geçici Hükümeti' toplantıya katılmadı

Görüşmelere 'Suriye Geçici Hükümeti'nin de davet edildiğini ancak toplantıya katılım sağlamadıklarını belirten Neccar, ülke dışındaki muhalefetle iletişim kurması için Kurucu Meclis'e iki hafta süre verildiğini ifade etti.

Kurucu Meclis ilanının ardından açıklama yapan 'Suriye Geçici Hükümeti' lideri Cevad Ebu Hattab, Tahriru'ş Şam Heyeti tarafından desteklenen sivil yönetim girişimini tanımadıklarını bildirdi.

Türkiye destekli alternatif proje: Birleşik Milli Ordu

Sivil yönetim çalışmalarının başlatılmasının ardından Türkiye tarafından desteklenen 'Suriye Geçici Hükümeti', İstanbul merkezli 'Suriye İslam Meclisi' ile birlikte muhalif gruplara birleşme çağrısı yapmış, çağrı üzerine bazı muhalif gruplardan olumlu yanıt gelmişti. Tahriru'ş Şam Heyeti'ni dışarıda bırakacak şekilde oluşturulmaya çalışılan 'Birleşik Milli Ordu' girişiminin sivil yönetim projesine karşı alternatif olarak geliştirildiği ve Türkiye tarafından desteklendiği yorumunda bulunulmuştu.

Cevad Ebu Hattab, çalışmalar sonucunda bölgedeki muhalif grupların üzerinde uzlaştığı bir ismin 24 saat içinde 'Suriye Geçici Hükümeti'nin çatısı altında Savunma Bakanı olarak atanacağını öne sürdü.

ÖSO kurucu Albay Riyad Esed de katılımcılar arasındaydı.

Bağımsız sivil yönetim

Geçtiğimiz ay akademisyenler tarafından başlatılan sivil yönetim girişimi, kurtarılmış bölgelerin tamamını kapsayan, hiçbir silahlı grupla bağlantısı olmayan bağımsız ve sivil bir yönetim oluşturulmasını hedefliyor. İdlib'i askeri olarak büyük oranda kontrol eden Tahriru'ş Şam Heyeti'nin de girişime destek verdiği bildiriliyor.

Birçok aktivist ve aşiret liderinin yanısıra Özgür Suriye Ordusu kurucusu Albay Riyad Esed de sivil yönetim girişimini desteklediğini belirtmişti.

Kaynak: Mepa News