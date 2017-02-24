Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nde Nöbet Değişimi

Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nin 4 Ağustos 2015'den beri Temsilcilik görevini yürütmekte olan Mustafa Siel, görevini Özgür Eryiğit'e devretti.

Mustafa Siel 4 Ağustos 2015'den beri Özgür-Der Amasya temsilciliğini yürütmekte iken iş yerindeki mesaisinin yoğunlaşmasından ve kitap çalışmalarına ağırlık verceğinden dolayı temsilcilik faaliyetlerinin aksamaması için temsilcilik görevini Özgür Eryiğit'e devretti.

Siel yaptığı açıklamada 2016 yılının işyerinde kendisi için çok yoğun geçtiğini belirterek temsilcilik faaliyetlerini zaman zaman aksattığını, bunun yanında kendi özel çalışmalarına da zaman ayıramadığını, bu çalışmaların taslak halinde hazırlanmış kitapları olduğu ve kitap çalışmasının yanında tefsir çalışmalarına da ağırlık vereceğini belirtti. Bu çalışmalarının da kendisi için önemli olduğunu Özgür Eryiğit kardeşimizin de bu görevi layıkiyle yerine getireceğini belirtti.

Özgür Eryiğit ise, kuruluşunda bulunduğu Özgür-Der Amasya Temsilciliği'nde Mustafa Siel'in temsilciliği boyunca Mustafa Siel'e her an ve alanda yardımcı olmaya çalıştığını, bundan sonra Özgür-Der Amasya Temsilciliği görevi boyunca Mustafa Siel'in tecrübe ve birikiminden yararlanmaya devam edeceğini nöbet değişiminin her ikisi için de hayırlara vesile olmasını temenni ettiklerini söyledi.