Necef’te Bombalı Saldırı: 6 Polis Öldü

Irak’ın Necef kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 6 polis öldü, 25 kişi de yaralandı. Saldırganların kimliğinin belirsiz olduğu belirtildi.

Irak’ın güneyinde yer alan Necef ilindeki bir kontrol noktasında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre 6 polisin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Necef İl Meclisi üyesi Hüseyin Vahid yaptığı açıklamada, kentin güneybatısında yer alan Kadisiye Mahallesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir kontrol noktasının hedef alındığını söyledi.

Kontrol noktasındaki polislerle saldırganlar arasında başlangıçta silahlı çatışma çıktığını belirten Vahid, aşiret güçlerinin de desteğiyle söz konusu saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

Vahid, çatışmanın ardından canlı bomba eylemcisi olduğu öğrenilen 3 kişinin kendilerini patlattığını, olayda 6 polisin öldüğünü, çoğunluğu aşiret güçlerinden 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.