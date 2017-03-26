“Musul’daki Saldırılarda 263 Sivil Hayatını Kaybetti”

»Ana Sayfa»Irak
26.03.2017 17:56
“Musul’daki Saldırılarda 263 Sivil Hayatını Kaybetti”
Irak Güçler Birliği Koalisyonu, Musul’a yapılan hava saldırısında çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak Meclisi’nde en büyük Sünni grubu oluşturan Irak Güçler Birliği Koalisyonu, Musul’a yapılan hava saldırısında çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

“Saldırıları Kınıyoruz”

AA’da yer alan habere göre, birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Musul’un batısındaki kurtarma operasyonlarında aşırı güç kullanılmasını, son katliamda çoğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 263 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırısını, vatandaşların evlerinin yıkılmasını, yüzlercesinin ölümüne neden olan rastgele hava ve füze saldırılarını kınıyoruz.” denildi.

Birlik, sivillerin korunmasındaki hukuki ve ahlaki sorumluluğu Haydar el-İbadi ve koalisyon güçlerine yükleyerek, el-İbadi’den sivillerin korunması için Musul’un batısında yürütülen operasyonun angajman kurallarını değiştirmesini istedi.

“Musul Katliamının Birinci Sorumlusu el-İbadi’dir”

Ninova Muhafızları Komutanı ve Musul’un eski valisi Esil en-Nuceyfi’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Musul katliamının birinci sorumlusu Haydar el-İbadi’dir. Kendisinden hiçbir özrü kabul etmeyiz. Bu emri kimin verdi açıklığa kavuşturulana kadar katliamdan kendisi sorumlu olacak.” ifadelerini kullandı.

Ne Olmuştu?

ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul’un Cedide bölgesinde “yanlışlıkla” sivil hedeflere düzenlediği hava saldırısı sonucu 200’den fazla sivilin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilmişti.

el-İbadi yönetimine bağlı ordu, söz konusu saldırıyla ilgili koalisyon güçlerinden hava desteği talebinde bulunmadığını iddia etmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise (CENTCOM), 17 Mart’ta Musul’da sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırısının el-İbadi yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin talebi sonucu gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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