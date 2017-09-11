“Musul’da Enkaz Altından 2 Bin 650 Sivilin Cesedi Çıkarıldı”

Musul Sağlık Müdürü Dr. Luveys Hebabe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Irak’ın Musul kentinde şimdiye kadar 2 bin 650 sivilin cesedi enkaz altından çıkarılarak adlî tıp ve diğer sağlık merkezlerine ulaştırıldı.” dedi.

Hebaba, söz konusu cesetlerin çoğunun kentin batı yakasındaki Eski Musul bölgesinden çıkarıldığını aktardı.

“Çıkarılan Her Ceset Kayıt Altına Alınıyor”

Enkaz altındaki cesetlere ulaşılmasına ilişkin çalışmaların Musul’da IŞİD’e yönelik gerçekleştirildiği belirtilen operasyonların sona erdiği söylenen 10 Temmuz’da başladığını kaydeden Hebabe, çıkarılan her cesedin kayıt altına alındığını ifade etti.

Hebabe, ayrıca, kentin IŞİD’den tümüyle alınmasına rağmen bazı binaların altında hâlâ cesetlerin bulunduğunu belirterek, “Sivil savunma ekipleri, özellikle zor bölgelerde, enkaz altından ceset çıkarılmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.” diye konuştu.

“40 Bin Kişi Yaşamını Yitirdi”

20 Temmuz’da Irak’taki resmî makamlar tarafından yapılan açıklamada, Musul’a yönelik operasyonlar sırasında bin 429 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Irak’ın eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ise Musul’da yaklaşık olarak dokuz ay süren çatışmalarda 40 bin kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Eski Musul’a Giriş Yasağı Devam Ediyor

Öte yandan, Haydar el-İbadi yönetimine bağlı orduda görevli Albay Abdulhadi Abbasi, Musul’un IŞİD’den alındığının duyurulmasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Eski Musul’un bazı bölgelerine uygulanan giriş yasağının hâlâ devam ettiğini ifade etti.

Yasağın enkaz altındaki cesetlerin tamamen çıkarılması durumunda kaldırılabileceğini savunan Abbasi, sivillerin ancak o zaman evlerine dönebileceğini belirtti.