“Münbiç'i Esed’e Teslim Ettiniz, Neden Sincar'dan da Çekilmiyorsunuz?"

»Ana Sayfa»Irak
03.03.2017 20:16
“Münbiç'i Esed’e Teslim Ettiniz, Neden Sincar'dan da Çekilmiyorsunuz?"
​​​​​​​Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkmamasına tepki gösterdi.

Suriyeli Peşmergeler ile PKK'lılar arasında Sincar'da çıkan çatışma üzerine twitter hesabından açıklamada bulunan Hawrami, "PKK'ya soruyorum: Münbiç'i Suriye rejimi ordusuna teslim ettiniz, eğer sorun aramıyorsanız neden Sincar'dan da çekilmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Peşmerge güçlerinin Kobani'ye gidişini de hatırlatan Hawrami, şu ifadelere yer verdi:

"PKK militanları Hanesur'a geçmek isteyen Roj Peşmergeleri'ne 1 saat içerisinde bölgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduktan sonra saldırdı. PKK, Peşmerge'yi engelleyemez. Peşmerge, IŞİD'i püskürtüp Kobani'den çekildi. PKK da Sincar'dan çekilmelidir."Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde PKK'ya bağlı militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 Peşmerge ile 3 PKK'lının yaralandığı belirtilmişti.

PKK, Ağustos 2014'te IŞİD'in Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

AA

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