Muhatabını Tanımaktan Aciz Bir Muhalefet!

TBMM'de dünkü 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada ilginç anlar yaşandı. CHP'li milletvekili bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak bağırdığı kişinin Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar olduğu ortaya çıktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı.

YSK BAŞKANI DİYE BAĞIRDI

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan bürokratlar locasına dönerek 'YSK Başkanı çık dışarı, Meclis'ten çık! Orada keyifle oturuyor YSK Başkanı' diye bağırdı. Ancak YSK Başkanı Sadi Güven locada bulunmuyordu.

LOCADA GÜLÜŞMELER YAŞANDI

O sırada locada bulunan Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.

CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

Kaynak: Karar