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Muhacire Anne ve Bebeğine Hüzünlü Veda

Sakarya'da hunharca katledilen Suriyeli anne ve 10 aylık bebeği için cenaze namazı kılındı.

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